Оккупанты увеличили количество атак на Таврическом направлении – командующий

Российские войска резко увеличили количество штурмов и авиаударов на Таврическом направлении. В частности, россияне сбрасывают авиабомбы с самолетов Су-25.

Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск (ОСУВ) "Таврия" Александр Тарнавский.

"На Таврическом направлении враг нанес 1 ракетный и 29 авиаударов, провел 38 боевых столкновений и совершил 911 артобстрелов. Наши защитники и защитницы устойчиво держат оборону на Авдеевском направлении" , - говорится в сообщении.

Также Тарнавский отмечает, что у оккупантов выросли потери в живой силе и бронетехнике. В частности, общие потери россиян составили 491 человек. 7 оккупантов сдались в плен.

Силы обороны уничтожили 21 единицу военной техники. В частности, 3 танка, 3 боевых бронированных машин (ББМ), 1 противотанковый ракетный комплекс (ПТРК), 6 беспилотников, 4 автомобиля и 4 единицы спецтехники, в частности — самоходная реактивная установка разминирования УР-77 "Метеорит".

Также уничтожены 3 склада боеприпасов. Еще 11 единиц техники повреждено.

В то же время, отметил Тарнавский, продолжается ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении.