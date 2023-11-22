Азербайджан предложил Армении провести встречу на границе о мире

Азербайджан предложил Армении встретиться на общей границе для переговоров с целью заключения мирного договора. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Азербайджана, сообщает Европейская правда.

МИД отметил, что Баку готов к прямым переговорам с Ереваном на двусторонней основе с целью скорейшего завершения мирного соглашения.

"Мы считаем, что обе страны должны вместе решать будущее своих отношений. Ответственность за продолжение мирного процесса, включая выбор взаимоприемлемого места проведения переговоров, или решение встретиться на государственной границе, принадлежит двум странам" , – говорится в заявлении.

МИД Азербайджана призвал армянскую сторону избегать "новых ненужных задержек", а также выразил надежду, что Ереван положительно откликнется на этот призыв, и переговоры будут возобновлены в ближайшее время.

Накануне советник президента Азербайджана по вопросам внешней политики Хикмет Гаджиев заявил, что мирные переговоры между Ереваном и Баку могут завершиться успешно, но без посредничества США или Европейского Союза.

Конфликт между Азербайджаном и Арменией продолжается на протяжении десятилетий. После распада Советского Союза они воевали за регион Нагорного Карабаха, который был преимущественно населен армянами и, согласно международному праву, принадлежит Азербайджану.

В сентябре Азербайджан восстановил контроль над Нагорным Карабахом в результате однодневной военной операции. После нее из региона выехали более 100 тысяч этнических армян, практически все его население.

Годы посредничества ЕС, США 1 России не смогли заставить Армению и Азербайджан подписать мирное соглашение. Обе так и не договорились о демаркации общей границы, где часто случаются пограничные столкновения.