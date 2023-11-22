Депутаты поддержали санкции против российского оборонпрома на 50 лет
Верховная Рада Украины в среду, 22 ноября, поддержала постановление об утверждении решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о секторальных ограничительных мер в отношении оборонно-промышленной сферы России и Беларуси сроком на 50 лет. Об этом заявил народный депутат Ярослав Железняк, пишет Владимир Костырин, РБК-Украина.
Речь идет о решении СНБО от 20 ноября "О применении секторальных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) к РФ и Республике Беларусь в оборонно-промышленной сфере".
На голосовании в парламенте соответствующая законодательная инициатива (№10271) получила поддержку 304 депутатов.
"Указанным решением СНБО поддержал внесенные КМУ предложения по применению определенных секторальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в оборонно-промышленной сфере сроком на 50 лет", - говорится в публикации.