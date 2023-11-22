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Депутаты поддержали санкции против российского оборонпрома на 50 лет

Депутаты поддержали санкции против российского оборонпрома на 50 лет
Фото: Facebook

Верховная Рада Украины в среду, 22 ноября, поддержала постановление об утверждении решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о секторальных ограничительных мер в отношении оборонно-промышленной сферы России и Беларуси сроком на 50 лет. Об этом заявил народный депутат Ярослав Железняк, пишет Владимир Костырин, РБК-Украина.

Речь идет о решении СНБО от 20 ноября "О применении секторальных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) к РФ и Республике Беларусь в оборонно-промышленной сфере".

На голосовании в парламенте соответствующая законодательная инициатива (№10271) получила поддержку 304 депутатов.

"Указанным решением СНБО поддержал внесенные КМУ предложения по применению определенных секторальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в оборонно-промышленной сфере сроком на 50 лет", - говорится в публикации.

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