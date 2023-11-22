Швейцария утвердила передачу Германии Leopard 2, но Украина их не получит

22 ноября Федеральный совет (правительство Швейцарии) одобрил заявку на передачу 25 основных боевых танков Leopard 2A4 немецкому производителю, компании Rheinmetall Landsysteme GmbH, сообщает Европейская правда.

Передача танков разрешена при условии, что они не попадут в Украину.

"Германия предоставила заверения, что проданные танки останутся в Германии или у партнеров по НАТО или ЕС для того, чтобы закрыть свои собственные пробелы" , – говорится в сообщении Федерального совета Швейцарии.

В письме от 23 февраля министр экономики Германии Роберт Хабек и министр обороны Германии Борис Писториус обратились с просьбой продать часть списанных основных боевых танков Leopard 2A4 обратно производителю танков, немецкой компании Rheinmetall. Они дали заверения, что танки не будут переданы Украине.

На вооружении швейцарской армии сейчас находятся 134 основных боевых танка Leopard 2A4 WE, которые были модернизированы в рамках программы вооружения 2006 года.

Кроме того, армия имеет около девяти десятков боевых танков Leopard 2 A4, которые были списаны.