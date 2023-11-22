Более 50% американцев поддерживают предоставление Украине дополнительной помощи

Более половины американцев поддерживают предоставление дополнительной финансовой и военной помощи Украине. Об этом свидетельствует национальный опрос NBC News, сообщает Европейская правда.

Согласно данным исследования, 55% опрошенных граждан США выступают за выделение Киеву дополнительных средств и поставку большего количества военной помощи.

По данным опроса, 26% респондентов заявили о своей жесткой поддержке увеличения помощи Украине, тогда как 29% заявили, что склоняются к этому. В то же время 43% опрошенных выступили против.

Избиратели демократов куда больше поддерживают помощь Украине: 77% высказались за дополнительное финансирование и военную помощь Киеву по сравнению с лишь 35% сторонников республиканцев.

Как свидетельствует исследование, в целом американские избиратели независимо от партийной принадлежности больше поддерживают увеличение финансирования для укрепления безопасности на южной границе США, чем поддержка других стран, находящихся в конфликтах – 74%. Для сравнения, среди других стран наибольшую поддержку оказывает гуманитарная помощь сектору Газа – 58%.