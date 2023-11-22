Дания получит F-35 позже, но это не повлияет на предоставление Украине F-16

Поставка Дании истребителей F-35, которые она приобрела вместо F-16, может задержаться "из-за технологических трудностей" у компании-производителя. Об этом пишет Bloomberg, сообщает Лига.net.

Дания начала процесс передачи своих истребителей F-16 Украине, однако может вовремя не получить купленные на замену им F-35 из-за производственных проблем у компании Lockheed Martin Corp.

Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен сказал, что сейчас "нет четкого понимания" сроков поставки следующей партии истребителей F-35 из-за проблем с обновлением программного обеспечения самолета. По его словам, идет поиск решения вместе с коллегами из США.

Дания должна была получить очередные F-35 в первой половине 2024 года, однако Поульсен уже сообщал, что поставки могут быть задержаны как минимум на полгода.

При этом, подчеркнул он, задержка не повлияет на передачу Украине F-16 или на выполнение Данией других обязательств в рамках НАТО.

Пока Дания получила четыре из 27 заказанных истребителей F-35.