Суд открыл производство о банкротстве авиакомпании МАУ

Хозяйственный суд г. Киева в среду решил открыть производство по делу о банкротстве компании Международные авиалинии Украины (МАУ), сообщает Экономическая правда.

Об этом известно из заседания суда по делу №910/16870/23.

Ранее, 31 октября, государственный "Укрэксимбанк" подал иск в Хозсуд города Киева о признании банкротом компании "Международные авиалинии Украины" (МАУ).

По результатам заседания было открыто производство по делу о банкротстве МАУ, а также судом признаны денежные требования банка.

Распорядителем имущества МАУ назначена арбитражный управляющий Татьяна Носенко.

Решение должно быть опубликовано 23 ноября.

Напомним, имущество авиакомпании "Международные авиалинии Украины", которая до полномасштабного российского вторжения была крупнейшей в Украине, распродают на аукционах государственного предприятия "СЕТАМ".

Имущество авиакомпании распродают дешевле "рынка", что может свидетельствовать о подготовке к объявлению о банкротстве авиакомпании уже до конца этого года.

В 2022 году "МАУ" прекратила полеты на фоне конфликта партнеров Арона Майберга и Игоря Коломойского.

В 2023 году три самолета из парка МАУ перешли во флот украинской авиакомпании "Роза Ветров", которую также связывают с Игорем Коломойским.

В апреле 2023 года сообщалось, что компанией "Международные авиалинии Украины" будет управлять группа олигарха Игоря Коломойского - его партнер Арон Майберг вышел из учредителей МАУ.