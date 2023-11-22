Зеленский: РФ пополняет потери на поле боя преимущественно заключенными

Президент Владимир Зеленский заявил, что сейчас россияне пополняют свои войска заключенными – на это сделали основную ставку.

Об этом он сообщил по итогам ежедневного селекторного совещания.

"Армия РФ на этом этапе сделала зэков основным источником пополнения потерь на поле боя" , – говорится в сообщении Зеленского.

На совещании также заслушали отчеты о поступлениях боеприпасов, техники, оборудования, распределении между бригадами, а также сведения о ситуации на фронте.

"Сложная погода, сложная оборона на Лиманском, Бахмутском, Донецком и Авдеевском направлениях. Наступательные действия на юге" , – отметил президент.

Среди прочего на селекторе получили информацию от разведок "относительно некоторых международных событий", а также планов россиян.

Также Зеленский сообщил о ликвидации последствий обстрелов гражданской инфраструктуры в Херсоне, Бериславе, Никополе.

"В Никополе, в частности, враг попал по сети водоснабжения. Службы работают над восстановлением подачи воды людям" , – сообщил он.

Президент рассказал о "хороших результатах" черноморского "зернового коридора". " Последние дни были рекордными по объемам перевозимых грузов", – отметил он.