Украина хочет получить от США радары в ожидании обстрелов инфраструктуры – СМИ

Украина хочет получить от США радары малого радиуса действия на зимний период в ожидании сложного сезона российских ракетных ударов по гражданским объектам и энергетической инфраструктуре. Об этом пишет Politico, сообщает Европейская правда.

В частности, Киев заинтересован в радарах малого радиуса действия Sentinel, которые предназначены для отслеживания баллистических ракет, медленно движущихся беспилотников, самолетов и вертолетов, сообщил источник, знакомый с американско-украинскими переговорами.

Этот запрос критически важен для прохождения зимы, утверждает украинская сторона.

Новые радары обеспечат больше покрытия для частей страны, которые страдают от ежедневных российских ударов, и могут быть использованы для защиты заводов, на которых украинцы намерены производить собственное оружие, а не импортировать его, как только они заручатся помощью западных оборонных фирм.