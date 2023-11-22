Депутаты проголосовали за законопроект об английском в первом чтении

Верховная Рада поддержала законопроект о применении английского языка в Украине, который обязывает владеть английским языком определенных госслужащих, а также работников экстренной помощи и ряда других сфер.﻿﻿ Об этом заявил народный депутат Ярослав Железняк, сообщает Украинская правда.

22 ноября парламент 278 голосами за поддержал проект закона №9432 о применении английского языка в Украине.

Законопроект предусматривает официальное закрепление статуса английского языка как одного из языков международного общения в Украине, определение категории должностей, кандидаты на занятие которых обязаны владеть английским языком, нормирование особенностей применения английского языка в работе органов государственной власти, органов местного самоуправления, подразделений экстренной помощи населению, при пересечении государственной границы, в сферах образования, транспорта, здравоохранения.