В украинской энергосистеме снова зафиксирован дефицит – "Укрэнерго"
В энергосистеме зафиксирован и прогнозируется дефицит электроэнергии на протяжении сегодняшнего дня, 22 ноября. Об этом заявили в "Укрэнерго", сообщает Лига.Бизнес.
Причина дефицита — увеличение потребления из-за похолодания, что повлекло за собой дополнительную нагрузку на электростанции.
Часть энергоблоков еще отстраивают после попаданий российских ракет и дронов, а восстановленные не могут нести такую же нагрузку, как до повреждения, объясняют в компании.
Диспетчерский центр Укрэнерго ищет возможности покрытия дефицита.
В компании также призывают украинцев бережно потреблять электроэнергию в течение суток.
"Не включайте одновременно мощные электроустройства, выключайте свет в пустых помещениях, перенесите стирку на ночные часы", – советуют в "Укрэнерго".
В Министерстве энергетики заверяют, что ситуация в энергосистеме стабильная и контролируемая.
В работе – девять блоков атомных станций, генерирующих более 55% потребностей украинцев в электроэнергии. Ожидается также выход из ремонтов блоков тепловой генерации, которые находятся в краткосрочных ремонтах.
Для покрытия потребностей планируется увеличение производства электроэнергии гидроэлектростанциями.