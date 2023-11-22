В украинской энергосистеме снова зафиксирован дефицит – "Укрэнерго"

В энергосистеме зафиксирован и прогнозируется дефицит электроэнергии на протяжении сегодняшнего дня, 22 ноября. Об этом заявили в "Укрэнерго", сообщает Лига.Бизнес.

Причина дефицита — увеличение потребления из-за похолодания, что повлекло за собой дополнительную нагрузку на электростанции.

Часть энергоблоков еще отстраивают после попаданий российских ракет и дронов, а восстановленные не могут нести такую же нагрузку, как до повреждения, объясняют в компании.

Диспетчерский центр Укрэнерго ищет возможности покрытия дефицита.

В компании также призывают украинцев бережно потреблять электроэнергию в течение суток.

"Не включайте одновременно мощные электроустройства, выключайте свет в пустых помещениях, перенесите стирку на ночные часы" , – советуют в "Укрэнерго".

В Министерстве энергетики заверяют, что ситуация в энергосистеме стабильная и контролируемая.

В работе – девять блоков атомных станций, генерирующих более 55% потребностей украинцев в электроэнергии. Ожидается также выход из ремонтов блоков тепловой генерации, которые находятся в краткосрочных ремонтах.

Для покрытия потребностей планируется увеличение производства электроэнергии гидроэлектростанциями.