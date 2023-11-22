ЕС перевел Украине очередные 1,5 млрд евро финпомощи

Европейский Союз перевел Украине новый транш макрофинансовой помощи в размере 1,5 млрд евро. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает Европейская правда.

"ЕС финансово поддерживает экономическую стабильность и предоставление государственных услуг в Украине с самого начала войны России против нее. Сегодня мы предоставляем новые 1,5 млрд евро" , – отметила глава ЕК. ﻿

Она подчеркнула, что помощь ЕС Украине сейчас достигла 85 млрд евро и "будет больше", поскольку ЕК предложила выделить еще 50 млрд евро до 2027 года.

В целом бюджетная поддержка ЕС в 2023 году уже составляет 16,5 млрд евро. На год был предусмотрен пакет макрофинансовой поддержки общим объемом 18 млрд евро.

Макрофинансовая помощь – кредит, который Украине предоставляют под выгодный процент.