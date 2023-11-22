В Кремле отреагировали на информацию о возможной передаче ракет Ираном

Спикер Кремля Дмитрий Песков отказался комментировать заявление Белого дома о том, что Иран, вероятно, рассматривает возможность предоставления России баллистических ракет для использования в войне против Украины, сообщает Радио Свобода.

По словам Пескова, у России и Ирана "развиваются отношения, в том числе в области военно-технического сотрудничества".

В то же время по заявлению Белого дома он сказал: "Но эту информацию мы никак не комментируем" .

Белый дом заявил 21 ноября, что Иран, вероятно, рассматривает возможность предоставления России баллистических ракет для использования в Украине.

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, комментируя эти данные, заявил, что Соединенные Штаты будут следить за ситуацией в отношениях между Ираном и Россией и принять соответствующие меры в случае необходимости.

Кирби напомнил, что Иран уже снабжает России беспилотниками, управляемыми авиационными бомбами и артиллерийскими боеприпасами, которые Москва использует для нападения на Украину.

"Иран, возможно, готовится пойти на шаг дальше в своей поддержке России. Мы... обеспокоены тем, что Иран рассматривает возможность предоставления России баллистических ракет для использования в Украине" , – сказал чиновник.

В обмен на эту поддержку, по его словам, Россия предлагает Тегерану "беспрецедентное оборонное сотрудничество", включая ракеты, электронику и ПВО.

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