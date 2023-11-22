В Венгрии хотят ввести уголовное преследование за "иностранное влияние"

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан вышел с инициативой создать государственное Агентство по защите суверенитета, которое должно выявлять и пресекать "иностранные попытки влияния на политику". Об этом пишет Bloomberg, сообщает Лига.net.

Законопроект о создании Агентства по защите суверенитета был внесен в парламент правящей партией, которую возглавляет Орбан. В случае вынесения проекта на голосование голосов этой партии с высокой вероятностью хватит для его принятия.

Согласно проекту, агентство должно получить необходимые бюджеты и поддержку со стороны спецслужб для выявления "иностранных агентов влияния" и их уголовного преследования. Главу нового агентства будет назначать премьер-министр.

Законопроект предусматривает тюремное заключение сроком до трех лет для политиков, которые получают из-за рубежа средства для участия в выборах, и дает возможность ликвидировать общественные организации, если будет признано нарушение ими нового закона.

Издание отмечает, что законопроект представляет собой одну из самых авторитарных инициатив Орбана и что он направлен на дальнейшую концентрацию власти в его руках.

В своих выступлениях Орбан заявляет, что главным смыслом его работы как премьера является защита суверенитета Венгрии от посягательств Евросоюза.