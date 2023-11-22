Госпогранслужба опровергла фейк о минировании границы с Венгрией
Государственная пограничная служба Украины сообщает о появлении фейковой информации о "минировании границы с Венгрией", сообщает Украинская правда.
Так, пограничники обнаружили, что в сети начало появляться видео, где особа в военной форме с закрытым лицом, которая называет себя военнослужащим ВСУ, заявляет, что получила приказ на минирование территорий у границы с Венгрией.
На различных пабликах это видео распространяется с тезисами, что минирование якобы осуществляется для остановки нарушителей границы или венгерских войск.
В Госпогранслужбе отмечают, что информация о минировании границы с Венгрией не соответствует действительности и является ничем иным, чем фейк, который нацелен негативно повлиять на общественную обстановку.
Граждан просят не распространять ложные сообщения и сознательно анализировать информацию.