Госпогранслужба опровергла фейк о минировании границы с Венгрией

Государственная пограничная служба Украины сообщает о появлении фейковой информации о "минировании границы с Венгрией", сообщает Украинская правда.

Так, пограничники обнаружили, что в сети начало появляться видео, где особа в военной форме с закрытым лицом, которая называет себя военнослужащим ВСУ, заявляет, что получила приказ на минирование территорий у границы с Венгрией.

На различных пабликах это видео распространяется с тезисами, что минирование якобы осуществляется для остановки нарушителей границы или венгерских войск.

В Госпогранслужбе отмечают, что информация о минировании границы с Венгрией не соответствует действительности и является ничем иным, чем фейк, который нацелен негативно повлиять на общественную обстановку.

Граждан просят не распространять ложные сообщения и сознательно анализировать информацию.