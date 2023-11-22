Лидеров США и Китая не будет на саммите G20, где выступит Путин – СМИ

Премьер-министр Индии Нарендра Моди проведет виртуальный саммит лидеров стран G20 в среду, 22 ноября. Президенты Китая Си Цзиньпин и США Джо Байден пропустят встречу, в то же время российский диктатор Владимир Путин примет участие в онлайн-мероприятии.﻿ Об этом сообщает Bloomberg, пишет Татьяна Степанова, РБК-Украина.

Министерство иностранных дел Китая заявило, что вместо Си Цзиньпина участие в саммите примет премьер Государственного совета Ли Цян.

Онлайн-встреча состоится на следующий день после того, как Моди пропустил виртуальный саммит лидеров стран с развивающейся экономикой, участие в котором принял Си. На встрече обсуждался конфликт между Израилем и ХАМАСом.

Как отмечает издание, сегодняшняя встреча проходит в тот момент, когда Моди завершает председательство Индии в группе G20 крупнейших экономик мира.

Лидер Индии использовал годовой срок, истекающий в этом месяце, чтобы продемонстрировать растущее глобальное влияние южноазиатской страны накануне национальных выборов 2024 года, на которых Моде будет баллотироваться на третий срок премьер-министра.

В то же время глава МИД Индии Виней Кватра заявил на брифинге накануне, что подавляющее большинство лидеров G20 посетит видеовстречу в среду. Президент США Джо Байден пропустит саммит, а Кремль подтвердил, что президент России Владимир Путин выступит перед собранием мировых лидеров.

Индия надеется пересмотреть прогресс, достигнутый за год своего председательства, когда она определяла ключевым вопрос повестки дня поддержки стран с развивающимися экономиками.

Страны группы также разработали компромиссную формулировку по вторжению России в Украину во время саммита лидеров в сентябре. Но с тех пор война между Израилем и ХАМАС усилила разногласия между развитым миром и странами Глобального Юга.