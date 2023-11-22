Президенты Польши, Чехии, Словакии и Венгрии обсудят войну в Украине

Президенты Вышеградской группы (V4) сегодня, 22 ноября, проводят встречу в Праге. Среди тем для обсуждения на саммите глав государств Чехии, Польши, Венгрии и Словакии - продолжающаяся военная агрессия РФ против Украины, пишет Владимир Костырин, РБК-Украина.

"Сегодня в Пражском Граде встречаются президенты стран Вышеградской группы" , - говорится в публикации.

Кроме вопроса широкомасштабной войны России против Украины, влияния последствий агрессии и увеличение помощи Киеву от союзников другой основной темой обсуждения президентов Чехии, Польши, Венгрии и Словакии Петра Павела, Анджея Дуды, Каталин Новак и Зузанны Чапутовой стала борьба с нелегальной миграцией.

Также лидеры V4 на встрече обсуждают ситуацию на Ближнем Востоке и тему расширения Европейского союза.

Кроме того, на утренних переговорах лидеры Чехии, Словакии, Польши и Венгрии планировали рассмотреть вопрос финансовой поддержки модернизации своей экономики.

После обсуждения, как ожидается, президенты четырех стран примут участие в совместной пресс-конференции, на которой будет представлена обновленная информация об итогах саммита, организованного президентом Чехии.

В администрации чешского президента заявляли накануне, что на встрече "четверки" также поднимут вопросы развития проектов, финансируемых из Вышеградского фонда, трансграничных и инфраструктурных проектов, транспортного сообщения между странами.

В Вышеградскую группу входят Польша, Чехия, Словакия и Венгрия. Объединение было создано 15 февраля 1991 года.