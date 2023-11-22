Украина из-за блокады границы понесла 400 млн евро убытков – ассоциация
Федерация работодателей Украина оценила ущерб, который понесла экономика Украины из-за блокирования границы польскими перевозчиками, более чем в 400 миллионов евро. Об этом заявил вице-президент Ассоциации международных автоперевозчиков Владимир Балин, сообщает Экономическая правда.
"Ситуация действительно критическая. Я не готов сказать, как другие отрасли страдают, хотя по оценке Федерации работодателей Украины уже сегодня более 400 млн евро наша экономика испытала. Мы фиксируем убытки наших перевозчиков по расчету утраченной доходности – 350 евро за простой, за сутки", – отметил он.
Один день стачки польских перевозчиков на польско-украинских пунктах пропуска в среднем стоит одной компании 1 млн грн.
На территории Словакии перевозчики начали блокаду пункта пересечения границы с Украиной "Вышнее Немецкое". Впоследствии движение было разблокировано.
Из-за блокирования польскими перевозчиками работы пунктов пропуска на границе с Украиной в очередях в трех направлениях находятся около 2 900 грузовиков.