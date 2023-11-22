В Украину прибыл новый пакет военной помощи от Литвы

В Украину прибыл новый пакет литовской военной помощи, который содержит три миллиона патронов калибра 7,62×51 мм, системы дистанционного подрыва и зимнее снаряжение. Об этом заявили в министерстве обороны Литвы, сообщает Европейская правда.

По словам министра национальной обороны Арвидаса Анушаускаса, поддержка Вильнюсом Киева остается непоколебимой, и Литва реагирует на ключевые потребности и приоритеты Украины, формируя наши пакеты помощи.