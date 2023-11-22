ВСУ подтвердили удар по 810-й бригаде оккупантов в Донецкой области

В Страткоме ВСУ подтвердили, что недавно нанесли удар по скоплению российских войск из состава 810-й бригады морской пехоты.

Об этом говорится в сообщении Страткома в соцсетях.

Недавно Силы обороны Украины успешно нанесли огненное поражение по скоплению российских оккупантов из состава 810-й бригады морской пехоты.

"По сообщениям российской стороны, в момент удара оккупанты собрались для празднования так называемого Дня российского артиллериста. Силы обороны Украины оперативно определили место проведения праздничных мероприятий россиян и горячо поздравили их!" , - говорится в сообщении.

Российские пропагандисты утверждают, что одновременно погибли несколько десятков оккупантов, около сотни получили тяжелые ранения.

Ранее медиа сообщали об ударе ВСУ по сосредоточению российских войск в клубе Донецкой области. Кроме оккупантов, погибла актриса из Москвы Полина Меньших, выступавшая перед военными.