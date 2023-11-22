Остин на "Рамштайне" объявил о создании коалиции ПВО для Украины

Партнеры Украины создали еще одну коалицию в рамках обороны нашей страны. Она касается усиления противовоздушной обороны.﻿ Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин во время открытия "Рамштайна", пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.

"Я с нетерпением жду совместной работы над определением лидеров и участников каждой из наших "коалиций возможностей". Мы уже организовали коалиции, сосредоточенные на развитии Военно-воздушных сил Украины и ее информационно-технологических возможностей" , - сказал он.

Глава Пентагона подчеркнул, что сегодня участники Контактной группы по обороне Украины обсудят прогресс в разработке новой коалиции, касающейся средств противовоздушной обороны наземного базирования.

"Я ценю лидерство Германии и Франции в организации этой важной инициативы. На прошлой неделе они провели свое первое виртуальное заседание коалиции. И мы собираем ресурсы из всей Контактной группы, чтобы поддержать эти усилия" , - заявил Остин.

Отметим, что партнеры Украины создали несколько коалиций, чтобы облегчить поставки военной техники и другого вооружения украинской армии. Речь идет о танковой коалиции, коалиции по поставкам бронетранспортеров, коалиции по разминированию, объединению по передаче самолетов F-16, IT-коалиции.

Также после очередного заседания "Рамштайна" министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что Украина инициировала новую коалицию по развитию оборонной индустрии.

Сегодня, 22 ноября, проходит семнадцатое заседание Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн". Союзники и партнеры в этот раз проводят встречу в онлайн-формате.