Президент России Владимир Путин попытался ответить на обвинения в агрессии в Украине в стиле пропаганды Кремля, вспомнив и "восемь лет Донбасса", и войну в Секторе Газа, сообщает Деловая столица.

Фрагмент выступления Путина на саммите G20 по видеосвязи публикуют кремлевские пропагандисты из РИА-Новости.

"Некоторые коллеги уже в своих выступлениях (на саммите — "ДС") говорили о том, что их потрясает продолжающаяся агрессия России в Украине. Да, конечно, военные действия — это всегда трагедия конкретных людей, конкретных семей, да и страны в целом. И, безусловно, мы должны думать о том, как прекратить эту трагедию" , — сказал глава Кремля.

По словам Путина, "Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров с Украиной".

Президент РФ заявил, что якобы именно Украина "публично заявила о том, что публично выходит из переговорного процесса".

Он вспомнил об "указе" президента Украины Владимира Зеленского о "запрете" переговоров с Россией.

Путин, впрочем, не упомянул, что этот "запрет" касался только его лично, а также вступил в силу только после попытки аннексии четырех областей Украины осенью 2022 года.

"Понимаю, что эта война, гибель людей не может не потрясать. А "кровавый переворот" (Революция достоинства — "ДС") в 2014 году, за котором последовала война "киевского режима" против своего народа (российской гибридной агрессии — "ДС") на Донбассе — это не потрясает?" , — спросил президент РФ.

Затем он "переключился" на войну на Ближнем Востоке и на "преступления" Израиля против боевиков движения ХАМАС.

"А истребление гражданского населения в Палестине, в Секторе Газа сегодня — это не потрясает? А то, что врачам приходится делать полосные операции, действовать скальпелем по детскому телу без наркоза — это не потрясает? А то, что генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (Антониу Гутерриш — "ДС") сказал, что Газа "превратилась в огромное детское кладбище" — это не потрясает?" , — театрально спросил Путин.

Как сообщалось, 30 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к переговорам с Россией, но не с Владимиром Путиным, а с другим российским лидером.

В этот же день ранее президент РФ объявил об аннексии частей Донецкой, Луганской. Запорожской и Херсонской областей Украины.