Маск пообещал направить часть прибыли соцсети Х больницам Израиля и Газы

Владелец соцсети X (бывший Twitter) Илон Маск заявил, что часть прибыли компании пожертвуют больницам Израиля и Международному движению Красного Креста и Красного Полумесяца в секторе Газа, сообщает Экономическая правда.

Об этом он написал в X.

"Корпорация Х пожертвует все доходы от рекламы и подписок, связанных с войной в Газе, больницам в Израиле и Красному Кресту/Красному Полумесяцу в Газе" , - написал Маск.

"Мы будем отслеживать, как расходуются средства, и передавать их через Красный Крест/Полумесяц. Мы должны заботиться о невинных независимо от расы, вероисповедания, религии или чего-то другого" , - добавил миллиардер.

Напомним:

Ранее X подала в суд на медиа-наблюдательную группу Media Matters, которая обнаружила, что соцсеть размещает рекламные публикации рядом с постами, восхваляющими нацизм.

В иске X утверждает, что Media Matters "манипулировала" социальной сетью, используя учетные записи, подписанные только на профили крупных брендов или пользователей, которые производят маргинальный контент.

В отчете Media Matters for America говорится о том, что платформа размещала рекламу крупных брендов, таких как Apple, наряду с антисемитским контентом, например, мемами, изображающими нацизм как духовное пробуждение, и цитатами Адольфа Гитлера, поданными в вдохновляющем стиле.

Ряд компаний, среди которых Apple, Disney, Comcast, Lionsgate и Paramount Global прекратят покупать рекламу на платформе X после того скандалов связанных с антисемитизмом.

Гендиректор X Линда Яккарино не поддается давлению со стороны рекламодателей уйти с должности, поскольку крупные бренды приостанавливают свои расходы на рекламу из-за беспокойства относительно ее владельца Илона Маска и антисемитского контента.