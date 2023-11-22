"Рамштайн-17": итоги встречи и что союзники передадут Украине

Союзники Украины снова встретились в формате "Рамштайн" сегодня, 22 ноября 2023 года. В центре внимания - усиление украинской противовоздушной обороны (ПВО) и помощь войскам на фронте, сообщает РБК-Украина.

Сайт приводит заявления и первые итоги семнадцатого по счету "Рамштайна".

Встреча в онлайн-формате началась в 15:00 по киевскому времени. Переговоры с участием министров обороны около 50 стран открыл глава Пентагона Ллойд Остин. Он рассказал о недавнем визите в Киев, встречах с руководством страны и военными.

"Мое послание было простым: мы продолжим поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Мы сосредоточены на поддержке Украины, поскольку она продолжает сражаться этой зимой и защищать свою критически важную инфраструктуру" , - отметил глава Пентагона.

Жесткое послание Путину

Остин подчеркнул, что украинский народ на протяжении 20 месяцев демонстрирует способность противостоять агрессии Владимира Путина. И вспомнил слова президента Джо Байдена: когда тираны не платят высокую цену за агрессию, они продолжают угрожать миру.

"Никто из нас не хочет жить в мире, где такие "хулиганы", как Путин, могут безнаказанно вторгаться к своим мирным соседям. И мы отказываемся позволить автократам, которые полагаются на силовые репрессии внутри страны и силовое принуждение за рубежом, диктовать форму глобальной безопасности. Мы собрались, поскольку разделяем видение свободного, открытого, процветающего и безопасного мира. И я горжусь, что Контактная группа выделила более 80 млрд долларов на помощь Украине. Наше единство посылает Путину четкий сигнал о том, что он не сможет пережить нас или победить в состязании воли" , - отметил он.

По его словам, сейчас Путин вынужден искать поддержки у Ирана и Северной Кореи, а в октябре делегация террористов ХАМАС посетила Москву.

"И Украина, и Израиль столкнулись с врагами, которые стремятся их уничтожить. Мы видим, что Иран разжигает конфликт как в Газе, так и на Украине, вооружая ХАМАС и Путина. Поддержка Ираном Кремля и ХАМАС наносит ущерб Украине, подрывает стабильность на Ближнем Востоке и международный порядок, основанный на правилах" , - добавил Остин.

Фокус на ПВО. Новая коалиция должна усилить возможности Украины

Глава Пентагона заверил, что в момент глобального вызова Соединенные Штаты вполне способны продолжать решительную поддержку Украины, даже когда поддерживают Израиль.

"Поскольку Украине грозит еще одна зима войны, я призываю Контактную группу предоставить Украине возможности противовоздушной обороны для защиты своего народа" , - заявил Ллойд Остин.

По его словам, союзники должны "креативно подумать" о том, как удовлетворить потребности Украины. Он напомнил об американском военном пакете на 100 млн долларов (с системой HIMARS, ракетами Stinger, артснарядами и т.д.), а также о пакете от Германии на 1,3 млрд евро с критически необходимыми системами ПВО и 155-мм боеприпасами.

Как отметил Остин, нынешняя встреча имеет большую повестку, в частности, что касается прогресса в создании коалиции по наземным средствам противовоздушной обороны (ПВО).

"Я ценю лидерство Германии и Франции в организации этой важной инициативы. На прошлой неделе они провели свою первую виртуальную коалиционную дискуссию. И мы собираем ресурсы всей Контактной группы для поддержки этих усилий… Путин один, но мы остаемся едины. И мы продолжим поддерживать силы свободы в Украине" , - добавил министр обороны США.

Новая помощь от парнтеров Украины

Нынешний "Рамштайн" проходит после визитов глав оборонных ведомств ключевых союзников в Киев. В частности, в понедельник приехал Ллойд Остин, провел встречу с президентом Владимиром Зеленским и министром обороны Рустемом Умеровым, а также объявил о выделении пакета на 100 млн долларов.

В него вошли:

зенитные ракеты Stinger

высокомобильная ракетную система (HIMARS) и дополнительные боеприпасы

155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды

ракеты TOW, противотанковые комплексы Javelin и AT-4

более 3 млн патронов, боеприпасы для разрушения препятствий, снаряжение для холодной погоды, запчасти, техническое обслуживание и другое вспомогательное оборудование.

Остина приезжал на фоне отсутствия дополнительного финансирования США для помощи Украине. Ранее Пентагон не раз призывал американский Конгресс одобрить выделение средств, поскольку из-за их нехватки крайние пакеты помощи гораздо меньше, чем раньше.

На днях президент Джо Байден одобрил временный бюджет на два месяца, чтобы избежать шатдауна. При этом он не предусматривает обеспечение финансирования для Украины. Белый дом настаивает на 106 млрд долларов: для Украины (61 млрд долларов), Израиля и защиты границ. В связи с тем, что часть республиканцев блокирует помощь, спикер Палаты представителей Майк Джонсон (Республиканская партия) предлагал разбить ее отдельным законопроектами. У Байдена предупредили, что отдельный пакет для Израиля будет ветирован. Западные СМИ пишут о том, что ситуация вряд ли разрешится до середины декабря.

Также накануне Киев посетил министр обороны Германии Борис Писториус и объявил пакет на 1,3 млрд евро, в который войдут четыре системы ПВО типа IRIS-T. Накануне президент Владимир Зеленский уточнил, что речь идет о производстве новых систем и ракет для них.

На сегодня в Украине развернуты три системы IRIS-T, до конца года немецкие партнеры должны передать еще две. Из этого следует, что заявленные 4 IRIS-T SLM (среднего радиуса) только заказаны к производству и будут поставлены позже, предположительно в 2025 году. На 2024 год также запланирована поставка до 4 комплексов. Украина получает их и в модификации SLS - близкого действия.

Кроме того, в немецкий пакет войдут 20 тысяч артиллерийских снарядов 155-мм калибра, 60 разведывательных дронов, порядка 20 радаров для борьбы с беспилотниками и противотанковыми минами.

Что касается авиационных дальнобойных ракет Taurus, о поставке которых просит Украина, по словам Писториуса, на данный момент хороших новостей для Киева нет. При этом он заверил, что в следующем году Берлин поставит еще 140 тысяч снарядов 155-мм калибра.

Что было на предыдущем "Рамштайне"

Предыдущее заседание прошло 11 октября в очном формате. Особенностью брюссельской встречи стало то, что в переговорах впервые участвовал президент Украины Владимир Зеленский. В обращении к союзникам он подчеркнул, что усиление ПВО не только приблизит справедливое завершение войны для Украины, но и будет держать войну дальше от границ НАТО.

"Ракеты и дроны не будут падать в Румынии или Польше, или где-либо, если они не смогут преодолеть защиту украинского неба" , - заявил он и призвал обеспечить украинскую армию всем необходимым, чтобы она продолжала без пауз давить на российских оккупантов.

Основные итоги "Рамштайна-16":