Парламент Болгарии одобрил соглашение о передаче Украине 100 БТР

Национальное собрание Болгарии в среду ратифицировало межправительственное соглашение между Софией и Киевом, которое регламентирует передачу Украине 100 списанных бронетранспортеров болгарского Министерства внутренних дел, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщает Nova.bg.

Болгарские депутаты своим решением ратифицировали соглашения между МВД Болгарии и Министерством обороны Украины о "безвозмездном предоставлении бронетанковой транспортной техники".

Решение поддержали 152 депутата из коалиционных партий – ГЕРБ-СДС, "Продолжаем изменения – Демократическая Болгария", а также "Движения за права и свободы" и партии "Есть такой народ". Против были социалисты и представители пророссийской партии "Возрождение".

Соглашение было заключено еще в июле этого года, в августе его подписали в Софии, а 13 ноября – в Украине. Поскольку оно касается военно-технического сотрудничества, его должен был дополнительно ратифицировать парламент Болгарии.

В то же время подписание соглашения состоялось с оговоркой, что еще до ратификации оно начало применяться во временном порядке. Поэтому ранее в Болгарии говорили, что передача БТР Украине начнется в сентябре-октябре.

Как сообщалось ранее, БТР находились на складе Министерства внутренних дел Болгарии с 1980-х годов. Это первый случай, когда болгарская сторона передает бронированную технику Киеву напрямую, а не через посредников, как она делала до этого.