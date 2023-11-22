Германия передала Украине очередную военную помощь: что в перечне

Федеральное правительство Германии в среду обновило перечень военной помощи Украине за последнюю неделю, из которого следует, что Киев получил еще 20 боевых машин пехоты Marder с боекомплектом, сообщает Европейская правда.

Вместе с полученными недавно 20 БМП Marder Германия в целом передала Украине 80 единиц этой техники.

В перечне помощи за последние дни от ФРГ – один танк для разминирования WISENT-1 (всего 12), 2380 артиллерийских снарядов калибра 155 миллиметров (всего 21910), по два тягача 8x8 HX81 и полуприцепы (вместе 81 и 76 соответственно).

Также упоминаются 2428 телефонов с зашифрованной связью (всего 2667), пять гусеничных носителей Warthog Ambulance (всего 10), еще девять транспортных средств (грузовики, микроавтобусы, вездеходы) и две кареты скорой помощи.

Напомним, накануне федеральный министр обороны Германии Борис Писториус побывал в Киеве, где объявил о новом пакете военной помощи на сумму 1,3 миллиарда евро. Этот пакет содержит, среди прочего, четыре дополнительные системы противовоздушной обороны IRIS-T-SLM, а также 20 тысяч артиллерийских боеприпасов 155-мм калибра и противотанковое вооружение.

Перед этим Писториус подтвердил сообщения в СМИ, что Германия удвоит военную помощь Киеву на 2024 год до 8 млрд евро.