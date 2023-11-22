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МВА: Россияне в очередной раз обстреляли Херсон, убили мужчину

МВА: Россияне в очередной раз обстреляли Херсон, убили мужчину
Фото: wikimedia.org

Российские захватчики вечером 22 ноября в очередной раз обстреляли Херсон, вражеский снаряд попал в квартиру местного жителя, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил начальник Херсонской МВА Роман Мрочко в Telegram.

"Армия РФ убила еще одного мирного херсонца! Он находился в квартире, куда попал вражеский снаряд".

По его словам, российские оккупационные войска атаковали Херсон около часа назад. Информация о последствиях обстрела уточняется.

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