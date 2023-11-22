Ракетный удар по зданию больницы в Селидово: число жертв возросло

Число жертв российского ракетного удара по зданию больницы в Селидово, Донецкой области, увеличилось до трех, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает ГСЧС.

По данным спасателей, во время разборов завала, в результате нанесенного поздно вечером 20 ноября, нашли тело еще одного погибшего.

" Селидово. Из-под завалов здания больницы изъято еще одно тело. Всего в результате ракетного удара погибли 3 человека. Аварийно-спасательные работы завершены" , - сказано в сообщении.

Тело второго погибшего было найдено утром среды, 22 ноября.

Удары РФ по Селидову

Напомним, российские оккупанты 20 ноября около половины двенадцатого ночи ударили по шахте и больнице в Селидово Донецкой области.

Первоначально сообщалось о 6 раненых. Позже добавились еще двое раненых, работники ГСЧС спасли мужчину из-под завалов.

Перед этим, в ночь на 15 ноября, войска РФ также ударили ракетами С-300 по Селидову. Под ударом оказался один из жилых домов. Сначала сообщалось об одной погибшей и двоих раненых. Позже количество пострадавших возросло до трех человек. А количество погибших – до двух.

По данным спасателей, ударом был разрушен целый подъезд. Аварийно-спасательные работы на месте длились двое суток. В общей сложности по итогам спасательной операции, которую завершили 16 ноября, четыре человека погибли, трое были ранены.