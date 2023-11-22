В Раде не сомневаются, что США одобрят средства на оружие для Украины

Председатель фракции "Голос" в Верховной Раде Александра Устинова не сомневается в том, что Конгресс США пусть и с задержкой, но одобрит средства на военную поддержку Украины, однако сохранение бюджетной помощи все еще под вопросом, сообщает Европейская правда.

Об этом она сказала в интервью ЕП.

"Ситуацию сейчас можно охарактеризовать как "не слишком зрада". Потому что деньги будут, но, к сожалению, они будут позже, чем мы ожидали", – отметила Устинова.

По ее словам, куда хуже было бы принятие в сентябре предложения пакета помощи на $11-12 млрд, поскольку тогда деньги закончились бы в феврале и новую помощь в разгар избирательной кампании могли бы и не утвердить.

"А сейчас – несмотря на то, что у нас есть два месяца отсрочки, – на обсуждение поставлен пакет на $62 млрд, и это очень хорошо", – сказала депутат .

По ее словам, сенаторы и конгрессмены обещают, что сразу после Дня благодарения (то есть на следующей неделе) Сенат проголосует этот пакет, отправит его в Палату представителей и где-то к середине декабря они проголосуют.

Устинова при этом ожидает, что в пакете финансирования будут правки, и "для нас ключевое, чтобы после этих правок сохранилась прямая бюджетная помощь".

"Потому что о том, нужно ли давать Украине оружие, в целом дискуссии нет. Но есть дискуссия, продолжать ли прямые вливания в бюджет. Но если она не сохранится, то у нас будет очень серьезная проблема, потому что средства придется забирать также из армии и из закупки оружия", – сказала депутат.

По ее словам, сейчас украинская сторона убеждает конгрессменов и сенаторов, что еще на этот год бюджетная помощь должна остаться.

"Мы им прямым текстом говорили: хотите – вычеркивайте гуманитарку (большинство которой все равно идет на соседние страны). Потому что для нас критично сейчас воевать и держать бюджет, потому что фактически бюджетная помощь – это также финансирование войны", – заявила она.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заверил, что его ведомство продолжит работать для принятия дополнительного финансирования оборонных и других потребностей Киева в Конгрессе США.

Как известно, администрация Джо Байдена все еще имеет около пяти миллиардов долларов из утвержденного в прошлом году Конгрессом бюджета на оказание военной помощи из американских запасов.

Байден пытается убедить Конгресс США поддержать помощь как Украине, так и Израилю, и утвердить новый пакет помощи объемом 106 миллиардов долларов, содержащий более 61 миллиарда долларов финансирования для Украины.

Лидеры Конгресса США надеются до Рождества мобилизовать голоса для дополнительной военной помощи для Украины и Израиля, а также для совершенствования иммиграционной системы.