В Раде считают, что первые F-16 могут появиться в Украине в конце весны

В Верховной Раде считают, что по лучшему сценарию первые F-16 появятся в Украине в конце весны, сообщает Европейская правда.

Об этом сказала в интервью ЕП председатель фракции "Голос" в Верховной Раде Александра Устинова.

"Лучший сценарий – это конец весны. Первых натренированных пилотов мы будем иметь в конце этого года, но их недостаточно, а большинство ребят еще учатся", – сказала она, отвечая на вопрос, когда будут F-16.

Депутат также рассказала, что параллельно идут договоренности о модернизации тех F-16, которые пообещали предоставить Украине.

"Потому что нам нужны более мощные радары и лучшие ракеты на них", – отметила Устинова.

"Ведь просто дать нам самолет, на котором будет радар на 60 км, как на МиГах – это не имеет смысла. Поэтому сейчас наши международные партнеры вместе с нашим Министерством обороны активно над этим работают. И если мы это получим – это будет один из "геймченджеров" следующего года", – пояснила она.

"Конечно, не будет волшебного эффекта, которого многие ждали: получили F-16 – и Крым возвращается. Но точно есть те виды оружия, которые позволят намного уменьшить наши потери и дадут нам если не преимущество, то хотя бы равенство сил в воздухе. F-16 способны выполнить такую роль", – сказала депутат.

Напомним, в конце октября США подтвердили начало летных учений украинцев на F-16.

Также ранее стало известно, что на военно-воздушной базе Фетешти в Румынии открылся Европейский учебный центр F-16 (EFTC), где будут проходить обучение украинские пилоты.