В Донецкой области из-за обстрелов РФ погибли два человека, еще один ранен
Российская армия 22 ноября атаковала Времен Яр, Авдеевку и Торецк, два человека погибли, еще один ранен, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщила Донецкая областная прокуратура в Facebook.
От атаки на город Часов Яр погиб 59-летний мужчина. Под вражеским огнем оказалось и пгт Северное, где получил смертельные ранения 49-летний местный житель.
По предварительной информации, населенные пункты оккупанты обстреляли из артиллерии.
"Утром русские войска продолжили разрушать г. Авдеевку. В результате разрыва снаряда местный житель 67 лет, который во время обстрела находился на улице, получил открытое проникающее ранение грудной клетки. Пострадавший был доставлен в больницу для оказания квалифицированной медицинской помощи".