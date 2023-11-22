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Зеленский подвел итоги 17-го заседания в формате "Рамштайн"

Зеленский подвел итоги 17-го заседания в формате "Рамштайн"
Фото: скриншот видео

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил за поддержку Украины на 17-м заседании в формате "Рамштайн" и новые пакеты поддержки Украины, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит вечернее обращение Зеленского 22 ноября.

"Создана соответствующая коалиция развития ПВО. Лидерами ее организации являются Германия и Франция. Я благодарю за такое лидерство. Благодарю каждую страну, которая участвует в этих усилиях, в том, что дает возможность нашим городам и селам быть более защищенными от российских ударов.
Пока не все можно рассказывать публично, но украинский воздушный щит становится сильнее буквально каждый месяц".

Зеленский отметил, что в ближайшее время ожидает отчет министра обороны Рустема Умерова по результатам "Рамштайна".

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