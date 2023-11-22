Зеленский подвел итоги 17-го заседания в формате "Рамштайн"
Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил за поддержку Украины на 17-м заседании в формате "Рамштайн" и новые пакеты поддержки Украины, сообщает Украинская правда.
Об этом говорит вечернее обращение Зеленского 22 ноября.
"Создана соответствующая коалиция развития ПВО. Лидерами ее организации являются Германия и Франция. Я благодарю за такое лидерство. Благодарю каждую страну, которая участвует в этих усилиях, в том, что дает возможность нашим городам и селам быть более защищенными от российских ударов.
Пока не все можно рассказывать публично, но украинский воздушный щит становится сильнее буквально каждый месяц".
Зеленский отметил, что в ближайшее время ожидает отчет министра обороны Рустема Умерова по результатам "Рамштайна".