Польские перевозчики хотят продлить на месяц блокирование границы с Украиной

Организатор акции по блокированию пунктов пропуска на границе с Украиной Рафал Меклер, председатель люблинской ячейки ультраправой партии "Конфедерация", объявил о намерении продлить протест на месяц – до 1 февраля 2024 года, сообщает Европейская правда.

Об этом Меклер написал в соцсетях.

По словам поляка, организаторы протеста подали заявку о продлении акции по блокированию границы на пункте пропуска "Ягодин – Дорогуск" до 1 февраля.

"Принято без оговорок!" – добавил Меклер.

Złożyliśmy kolejne zgłoszenie.

Protest na Dorohusku przedłużony do 1.02.2024.

Przyjęte bez zastrzeżeń! — Rafał Mekler (@MeklerRafal) November 21, 2023

Ранее сообщалось, что забастовка польских дальнобойщиков на границе с Украиной грозит распространиться на группу фермеров, которые планируют присоединиться к протесту на пункте пропуска в Медыке.

Польские перевозчики с 6 ноября продолжают блокировать другие три пограничных перехода с Украиной – "Ягодин – Дорогуск", "Краковец – Корчова", "Рава-Русская – Гребенне".

Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры накануне совместно с профильными ассоциациями и перевозчиками создало штаб помощи, чтобы обеспечить заблокированных украинских водителей едой, питьевой водой, медикаментами и топливом.