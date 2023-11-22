Зеленский изменил состав Ставки верховного главнокомандующего

Президент Владимир Зеленский 22 ноября подписал указ о внесении изменений в состав Ставки Верховного главнокомандующего, сообщает Деловая столица.

Указ №771/2023 был обнародован на сайте главы государства.

Так, перезидент ввел в состав Ставки вице-премьера — министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова.

Из состава Ставки был выведен бывший глава Государственной службы специальной связи Юрий Щиголь.

Как сообщалось, 22 ноября Высший антикоррупционный суд избрал экс-главе Государственной службы спецсвязи Юрию Щиголю меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в 50 млн грн.

Напомним, несколько дней назад стало известно, что украинские правоохранители разоблачили преступную схему, в которой было задействовано руководство Государственной службы специальной связи.

Бывшего главу Госспецсвязи Юрия Щиголя и его заместителя Виктора Жору подозревают в том, что они могли незаконно завладеть государственными средствами на сумму более 62 млн гривен.