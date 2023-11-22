Украина не будет делать исключений для венгерского меньшинства на пути в ЕС – Стефанишина

Украина ведет индивидуальные переговоры со странами, чьи меньшинства живут на ее территории, для выполнения критерия Европейской комиссии для открытия переговоров о вступлении с ЕС, но не будут делать "особых исключений" ни для одного меньшинства, сообщает Украинская правда.

Об этом заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в интервью журналистке УП Софии Середы.

По словам Стефанишиной, тот факт, что Будапешт "громче всех кричит" о венгерском нацменьшинстве в Украине, "вообще не означает, что у венгерского меньшинства в Украине есть какая-то особая проблематика".

"Мы в таком же диалоге, например, с румынской стороной. Румынское меньшинство – одно из крупнейших меньшинств в Украине. Так же Молдова признала румынский национальным языком, теперь румыноязычное население в Украине еще увеличится. Но мы в диалоге и нет такого крика" , – добавила она.

Чиновница объяснила, что Украина изменит законодательство о нацменьшинствах прежде всего учитывая вопрос с образовательным процессом.

"Наш этап перехода на новый уровень законодательного регулирования более прогрессивный. Он создаст и ясность на местах, то есть педагоги на местах – в Закарпатской, в других областях Украины – будут иметь большую ясность относительно организации учебного процесса" , – рассказала Стефанишина.

Как известно, 8 ноября Европейская комиссия рекомендовала Европейскому совету начать переговоры о вступлении в ЕС с Молдовой и Украиной. Окончательное решение о начале переговоров должны принять лидеры стран-членов на заседании 14-15 декабря.

В последние дни из ЕС поступают сигналы о том, что ЕС может не поддержать начало переговоров о вступлении Украины во время декабрьского саммита. Якобы рассматривается возможность отложить это решение не март из-за отсутствия единства в Евросоюзе. Венгрия публично обещает блокировать положительное для Киева решение.