Власти Словакии выступают против блокирования границы с Украиной – замминистра

Госсекретарь Министерства транспорта Словакии Дениса Жилакова заверила Украину, что власти ее страны против блокирования границы перевозчиками, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит сообщение заместителя министра инфраструктуры Украины Сергея Деркача в Facebook.

Деркач отметил, что провел телефонный разговор с Жилаковой. Главной темой стали риски блокирования границы и реализация Соглашения о либерализации перевозок между Украиной и ЕС.

"Словацкие коллеги подтвердили, что не поддерживают блокирование границы. Особенно, когда речь идет о единственном грузовом пункте со Словакией - "Ужгород - Вишне-Немецкое"... Обещают провести консультации с Министерством внутренних дел Словакии для предотвращения такого протеста" , - написал Деркач.

По словам замминистра, он заверил словацких коллег в том, что либерализация перевозок - это необходимая мера.

Что предшествовало

Напомним, ранее польские перевозчики заблокировали три пункта пропуска на границе с Украиной. Это произошло на фоне их забастовки. Главное требование - вернуть систему разрешений для нашей страны.

После этого словацкие перевозчики заявили, что могут присоединиться к своим польским коллегам. Они хотят заблокировать украинским перевозчикам пересечение границы со своей стороны.