Освобождение заложников ХАМАСом начнется в пятницу – израильский чиновник

Освобождение заложников из Сектора Газа начнется не раньше пятницы.﻿﻿ Об этом заявил председатель Совета национальной безопасности Израиля Цахи Ханегби, сообщает Украинская правда.

Высокопоставленный представитель ХАМАСа Мусса Абу Марзук ранее заявил, что соглашение вступит в силу в 10 часов утра в четверг, а через несколько часов это подтвердил The Times of Israel высокопоставленный израильский чиновник на условиях анонимности.

Но Ханегби в своем последнем заявлении говорит, что "переговоры об освобождении наших заложников постоянно продвигаются".

"Освобождение начнется согласно первоначальной договоренности между сторонами, и не раньше пятницы" , – отметил он.

Напомним, во время беспрецедентного голосования в среду ранним утром Кабинет министров Израиля принял соглашение с ХАМАСом об освобождении около 50 заложников, похищенных во время террористической атаки 7 октября в обмен на прекращение огня.