Освобождение заложников ХАМАСом начнется в пятницу – израильский чиновник
Освобождение заложников из Сектора Газа начнется не раньше пятницы. Об этом заявил председатель Совета национальной безопасности Израиля Цахи Ханегби, сообщает Украинская правда.
Высокопоставленный представитель ХАМАСа Мусса Абу Марзук ранее заявил, что соглашение вступит в силу в 10 часов утра в четверг, а через несколько часов это подтвердил The Times of Israel высокопоставленный израильский чиновник на условиях анонимности.
Но Ханегби в своем последнем заявлении говорит, что "переговоры об освобождении наших заложников постоянно продвигаются".
"Освобождение начнется согласно первоначальной договоренности между сторонами, и не раньше пятницы", – отметил он.
Напомним, во время беспрецедентного голосования в среду ранним утром Кабинет министров Израиля принял соглашение с ХАМАСом об освобождении около 50 заложников, похищенных во время террористической атаки 7 октября в обмен на прекращение огня.