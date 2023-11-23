ISW: Россияне продвинулись на Купянском направлении и усилят штурмы

22 ноября российские войска продолжили наземные атаки вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная и подтвердили наступление: геолокационные кадры свидетельствуют о продвижении российских войск к востоку от Синьковки (8 км к северо-востоку от Купянска). Также россияне завершают перегруппировку сил и вскоре могут усилить темпы наступательных действий в этом районе.﻿﻿ Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW), сообщает Украинская правда.

Российский военный блогер утверждал, что российские войска немного продвинулись в районе Серебрянского леса (10 км к юго-западу от Кременной), хотя ISW не нашел визуальных доказательств этого утверждения.

Генштаб Украины сообщил, что российские войска безуспешно атаковали вблизи Синьковки и Ивановки (20 км к юго-востоку от Купянска), к северо-востоку и востоку от Петропавловки (7 км к востоку от Купянска), а также в направлении Северска (19 км к югу от Кременной).

Кроме этого, украинский военный обозреватель Константин Машовец оценил, что российские войска на Купянском направлении завершают перегруппировку сил и вскоре могут усилить темпы наступательных действий в этом районе.

Ключевые выводы ISW за 22 ноября