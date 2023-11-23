ISW: Россияне продвинулись на Купянском направлении и усилят штурмы
22 ноября российские войска продолжили наземные атаки вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная и подтвердили наступление: геолокационные кадры свидетельствуют о продвижении российских войск к востоку от Синьковки (8 км к северо-востоку от Купянска). Также россияне завершают перегруппировку сил и вскоре могут усилить темпы наступательных действий в этом районе. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW), сообщает Украинская правда.
Российский военный блогер утверждал, что российские войска немного продвинулись в районе Серебрянского леса (10 км к юго-западу от Кременной), хотя ISW не нашел визуальных доказательств этого утверждения.
Генштаб Украины сообщил, что российские войска безуспешно атаковали вблизи Синьковки и Ивановки (20 км к юго-востоку от Купянска), к северо-востоку и востоку от Петропавловки (7 км к востоку от Купянска), а также в направлении Северска (19 км к югу от Кременной).
Кроме этого, украинский военный обозреватель Константин Машовец оценил, что российские войска на Купянском направлении завершают перегруппировку сил и вскоре могут усилить темпы наступательных действий в этом районе.
Ключевые выводы ISW за 22 ноября
- Президент России Владимир Путин переформулировал позицию Кремля относительно войны Израиля и ХАМАС на гораздо более антиизраильскую, пытаясь продемонстрировать якобы лицемерие осуждения Западом российского вторжения в Украину.
- Путин также повторил шаблонную риторику, которая ложно изображает Россию как готовую участвовать в содержательных переговорах, что, вероятно, заставит Запад преждевременно подтолкнуть Украину к переговорам с Россией.
- 21 ноября представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби сообщил, что Иран поставляет России планирующие бомбы и что Иран, возможно, готовится передать России баллистические ракеты малой дальности.
- Кремль, похоже, непонятно обеспокоен результатами предстоящих президентских выборов в России в марте 2024 года, несмотря на очевидное широкое одобрение Путина россиянами.
- Председатель российского Следственного комитета Александр Бастрыкин призвал Россию кодифицировать неопределенную государственную идеологию в российской конституции, предполагая, что некоторые российские чиновники, возможно, захотят прямо отменить номинальную конституционную защиту гражданских прав, демократического плюрализма и этнического равенства.
- Бастрыкин еще не раскрыл подробно, какой должна быть потенциальная российская государственная идеология, хотя поддержка Кремлем российского ультранационализма, вероятно, сильно повлияет на любую потенциальную российскую государственную идеологию.
- 21 ноября агентство Bloomberg сообщило, что Европейский Союз предложил план усиления обязательств государств-членов ЕС по безопасности в отношении Украины.
- Российские войска нанесли серии ракетных и беспилотных ударов по Украине в ночь с 21 на 22 ноября.
- Российские военные блогеры, похоже, сосредотачивают внимание на новых жалобах на российское военное командование из-за того, что их неудачные действия способствуют потерям россиян.
- Российские войска продолжали наступательные операции на линии Купянск-Сватово-Кременная, вблизи Бахмута, к северо-западу от Горловки, вблизи Авдеевки, к западу и юго-западу от г. Донецка, в районе границы Донецкой и Запорожской областей, на западе Запорожской области, на левом берегу Херсонской области и к востоку от Синьковки.
- 22 ноября Совет Федерации России одобрил федеральный бюджет России на 2024-2026 годы. Российские чиновники продолжают делать акцент на социальных расходах, а не на оборонных.
- Российское правительство и оккупационные власти продолжают принудительно депортировать детей из оккупированной Украины в Россию якобы на лечение.