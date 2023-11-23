Курс валют НБУ на 23 ноября
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в четверг, 23 ноября 2023 года
Курс доллара, по сравнению с 22 ноября, вырос до уровня 36.07 за 1 доллар.
Евро подешевел на 13 коп до 39.34 за 1 евро.
Курс рубля понизился до уровня 4.08 за 10 рублей.
Фунт стерлингов подорожал на 2 коп до 45.21 за 1 фунт стерлингов.
Швейцарский франк подорожал на 1 коп до 40.81 за 1 швейцарский франк.
Курс польского злотого упал на 3 коп до 9.01 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|36.067500
|EUR
|Евро
|39.335200
|RUB
|Рубль
|0.408210
|GBP
|Фунт стерлингов
|45.212400
|CHF
|Швейцарский франк
|40.807300
|PLN
|Польский злотый
|9.014200