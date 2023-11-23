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Курс валют НБУ на 23 ноября

Курс валют НБУ на 23 ноября

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в четверг, 23 ноября 2023 года

Курс доллара, по сравнению с 22 ноября, вырос до уровня 36.07 за 1 доллар.

Евро подешевел на 13 коп до 39.34 за 1 евро.

Курс рубля понизился до уровня 4.08 за 10 рублей.

Фунт стерлингов подорожал на 2 коп до 45.21 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подорожал на 1 коп до 40.81 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого упал на 3 коп до 9.01 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 36.067500 +0.022
EUR Евро 39.335200 --0.131
RUB Рубль 0.408210 --0.002
GBP Фунт стерлингов 45.212400 +0.024
CHF Швейцарский франк 40.807300 +0.014
PLN Польский злотый 9.014200 --0.027

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