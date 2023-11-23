Курс валют НБУ на 23 ноября

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Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в четверг, 23 ноября 2023 года

Курс доллара, по сравнению с 22 ноября, вырос до уровня 36.07 за 1 доллар.

Евро подешевел на 13 коп до 39.34 за 1 евро.

Курс рубля понизился до уровня 4.08 за 10 рублей.

Фунт стерлингов подорожал на 2 коп до 45.21 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подорожал на 1 коп до 40.81 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого упал на 3 коп до 9.01 за 1 польский злотый.