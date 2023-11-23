МАГАТЭ заявило о "масштабном" выбросе воды из ядерного реактора в КНДР

В Северной Корее с середины октября наблюдается "масштабный" выброс воды из ядерного реактора в комплексе в Йонбене, пишет Антон Малиновский, РБК-Украина.

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси объяснил наблюдение своего агентства за легководным реактором (LWR) на ядерном комплексе в 100 километрах севернее Пхеньяна.

"Повышенный уровень активности наблюдался на LWR и близ него. С середины октября 2023 года наблюдался сильный отток воды из системы охлаждения" , - заявил он.

Гросси подчеркнул продолжающуюся деятельность в комплексе Йонбен, повторив, что "очевидное" продолжение ядерной программы Северной Кореи является "явным" нарушением резолюций Совета Безопасности ООН (СБ ООН). Издание отмечает, что таким образом он намекнул на возможный тестовый запуск объекта, который может быть предназначен для производства большего количества расщепляемого материала для ядерных бомб.