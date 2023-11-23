ISW: В Кремле беспокоятся из-за результатов выборов Путина

Кремль "непонятно озабочен" результатами предстоящих президентских выборов в России в марте 2024 года, несмотря на очевидную широкую поддержку диктатора Владимира Путина россиянами.﻿ Об этом заявили в Институте изучения войны (ISW), пишет Антон Малиновский, РБК-Украина.

Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова 21 ноября заявила, что некоторые граждане, выехавшие из России, и другие, все еще находящиеся в стране, уже предприняли попытки дискредитировать предстоящие выборы президента России.

Заявление Памфиловой свидетельствует о том, что российское правительство будет продолжать активизировать усилия цензуры под предлогом борьбы с попытками внутреннего вмешательства в выборы перед президентскими выборами. 15 ноября Путин также заявил, что российское правительство будет подавлять какое-либо внешнее или внутреннее вмешательство в выборы.

Два неназванных источника из федеральных и региональных органов власти России сообщили российскому оппозиционному изданию "Верстка" в статье, опубликованной 22 ноября, что Кремль поручил российским региональным органам власти прекратить протесты мобилизованных родственников, заплатив им деньги.

Источники добавили, что Кремль посоветовал российским региональным правительствам "приложить все усилия", чтобы обеспечить выплаты родственникам мобилизованных и рассмотреть другие жалобы на плохое отношение к мобилизованным в ответ на рост недовольства родственников.

Источники также сообщили изданию , что Кремль считает родственников мобилизованных социальной группой, которая может представлять одну из самых больших угроз для начала еще не анонсированной президентской кампании Путина.

Кремль также может быть обеспокоен отсутствием поддержки Путина со стороны российского ветеранского сообщества. Это ветеранская община является подразделением российского ультранационалистического сообщества и постоянно выступает в пользу полной мобилизации и продолжения наступательных операций России в Украине в противовес замораживанию текущих линий фронта.

Очевидная обеспокоенность Кремля поддержкой Путина удивительна, учитывая, что Левада-Центр - независимая российская опросная организация - обнаружила, что по состоянию на октябрь 2023 года 82 процента россиян одобряют работу Путина, отмечают аналитики. Кремль также может хотеть, чтобы Путин получил даже более высокий процент голосов и, возможно, пытается успокоить определенные группы, которые громко выражают недовольство решениями Путина.