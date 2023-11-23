На выборах в Нидерландах выигрывают ультраправые: могут сформировать коалицию

На парламентских выборах в Нидерландах почти полный подсчет голосов избирателей подтвердил, что антиевропейская ультраправая "Партия свободы" (PVV) во главе с Гертом Вилдерсом, который не поддерживает дальнейшую передачу оружия Украине, одерживает победу с огромным отрывом от оппонентов, сообщает Европейская правда.

Предварительный прогноз, основанный на 98% подсчитанных голосов, показывает, что PVV получила 37 мест в парламенте – на два больше, чем предполагал экзитпол. И это на 20 мест больше, чем партия имеет в парламенте сейчас.

За ней идет альянс "Лево-зеленых" и лейбористов (GroenLinks-PvdA) во главе с бывшим вице-президентом Еврокомиссии Франсом Тиммермансом 3 25 местами.

Народная партия за свободу и демократию (VVD) действующего премьера Марка Рютте, которую сейчас повела на выборы Дилан Ешильгоз-Зегериус, может рассчитывать на 24 места.

Новообразованная политическая партия "Новый общественный договор" (NSC) во главе с Питером Омцигтом получает 20 мандатов.

Новый "Союз фермеров-граждан" (BBB), образованный на фоне фермерских протестов в Нидерландах, может рассчитывать на 7 мандатов.

Все партии из нынешней коалиции с VVD существенно ухудшили результаты: "Демократия 66" (D66) получает 9 мандатов, "Христианско-демократический призыв" (CDA) – пять, а "Христианский союз" (CU) – три места.

Выборы в Нидерландах с ошеломляющим результатом выиграли ультраправые

Явка избирателей составила 77,8%.

После выборов Нидерланды ожидает длительный процесс образования коалиции.

Как отмечает NOS, вполне вероятно, что Вилдерс возглавит процесс формирования нового правительства. Вероятно, Вилдерс попытается сформировать правое правительство с VVD и партией "Новый общественный договор", которые вместе будут иметь большинство в 81 место в 150-местном парламенте.

Переговоры могут быть трудными, поскольку обе партии заявили, что имеют серьезные сомнения относительно сотрудничества с Вилдерсом из-за его откровенной антиисламской позиции, которая включает в себя стремление запретить все мечети и Коран в Нидерландах.

Исследование избирателей Ipsos показывает, что миграция и предоставление убежища были важными вопросами для избирателей и националистическая партия Вилдерса выиграла от этого.

Вилдерс – сторонник политики венгерского премьера Виктора Орбана, он открыто выступает против ЕС, призывая Нидерланды контролировать границы, значительно сократить свои выплаты Союзу и блокировать присоединение любых новых членов.

Он также неоднократно заявлял, что Нидерланды должны прекратить поставлять оружие Украине, говоря, что оружие нужно им для защиты. Однако ни одна из партий, с которыми он потенциально мог бы сформировать правительство, не разделяет этих идей.

Рютте, который руководил страной последние 10 лет, будет оставаться в должности до начала полномочий нового правительства, вероятно, в первой половине 2024 года.

Рютте и его четырехпартийная коалиция ушли в отставку в июле после того, как не смогли достичь согласия по пакету мер по сдерживанию миграции.