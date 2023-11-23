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РФ за сутки потеряла более 1100 военных – данные Генштаба

РФ за сутки потеряла более 1100 военных – данные Генштаба
Фото: Facebook

За минувшие сутки Россия потеряла в Украине около 1130 своих военных, 20 танков, 36 артиллерийских систем, 3 реактивные системы залпового огня (РСЗО) и другую военную технику.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 23.11.23 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 321800 (+1130) человек,
  • танков – 5466 (+20) ед,
  • боевых бронированных машин – 10224 (+36) ед,
  • артиллерийских систем – 7802 (+33) ед,
  • РСЗО – 902 (+3) ед,
  • средств ПВО – 591 (+2) ед,
  • самолетов – 323 (+0) ед,
  • вертолетов – 324 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 5799 (+15),
  • крылатых ракет – 1564 (+0),
  • кораблей /катеров - 22 (+0) ед,
  • подводных лодок – 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 10198 (+39) ед,
  • специальной техники – 1107 (+2).

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