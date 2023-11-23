РФ за сутки потеряла более 1100 военных – данные Генштаба
За минувшие сутки Россия потеряла в Украине около 1130 своих военных, 20 танков, 36 артиллерийских систем, 3 реактивные системы залпового огня (РСЗО) и другую военную технику.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
Общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 23.11.23 ориентировочно составили:
- личного состава – около 321800 (+1130) человек,
- танков – 5466 (+20) ед,
- боевых бронированных машин – 10224 (+36) ед,
- артиллерийских систем – 7802 (+33) ед,
- РСЗО – 902 (+3) ед,
- средств ПВО – 591 (+2) ед,
- самолетов – 323 (+0) ед,
- вертолетов – 324 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 5799 (+15),
- крылатых ракет – 1564 (+0),
- кораблей /катеров - 22 (+0) ед,
- подводных лодок – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 10198 (+39) ед,
- специальной техники – 1107 (+2).