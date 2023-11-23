Ночью россияне атаковали инфраструктурный объект под Кривым Рогом

Российские войска в ночь на 23 ноября атаковали Днепропетровскую область. Одну из ракет направили на объект инфраструктуры в Криворожском районе, пишет Татьяна Степанова, РБК-Украина.

"Около полуночи взрыв прогремел в Криворожском районе. Враг направил ракету на объект инфраструктуры" , - заявил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

По его словам, обошлось без погибших и пострадавших.

Как отметил председатель Совета обороны Кривого Рога Александра Вилкул, это был тот взрыв, который слышали в Кривом Роге вчера поздно вечером. Других обстрелов в Криворожском районе не было.

В Никопольском районе враг из тяжелой артиллерии обстрелял Красногригорьевскую общину. Разрушений и пострадавших нет.