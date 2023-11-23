В МИД Австрии объяснили Словакии, что произойдет, если Украина перестанет воевать

Глава МИД Австрии Александр Шалленберг не согласился с предложением своего словацкого коллеги Юрая Бланара остановить огонь в Украине и начать мирные переговоры с Россией. Об этом шла речь на пресс-конференции после встречи двух министров в Вене, сообщает Европейская правда.

Бланар заявил, что Словакия рассматривает российскую агрессию против Украины как нарушение международного права. Но, по его словам, "война длится уже более 600 дней, и она не приводит ни к каким результатам".

Учитывая тупик на фронтах, отметил Бланар, необходимо прекращение огня, а затем мирные переговоры.

Но австрийский министр возразил словацкому коллеге. По словам Шалленберга, самая большая угроза для Европы сейчас исходит от России и именно от лидера Кремля Владимира Путина зависит прекращение войны.

"Все хотят мира... Если Путин прекратит воевать, то война закончится. Если Украина прекратит воевать, то с Украиной будет покончено. И тогда Словакия может иметь нового соседа" , – сказал Шалленберг.

Примечательно, что Австрия и Словакия сейчас имеют общие позиции относительно непоставки Украине оружия. Австрия этого не делает как нейтральная страна, а Словакия пришла к такому курсу после смены правительства и прихода к власти Роберта Фицо.