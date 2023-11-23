ФСБ заявила о задержании украинца, собиравшегося взорвать высокопоставленного командира РФ
Федеральная служба безопасности России утверждает, что задержала гражданина Украины, который вел подготовку убийства высокопоставленного российского офицера в Воронеже, сообщает Украинская правда.
В ФСБ заявили, что в Воронеже задержали "агента спецслужб Украины", готовившего теракт в отношении высокопоставленного военного РФ.
По утверждению российской спецслужбы, для конспирации "украинский агент" использовал "велосипед и одежду одного из сервисов доставки продуктов питания".
Как сообщается, у задержанного изъяли взрывное устройство массой более 1 кг, электродетонаторы, поддельный российский паспорт.
"Задержанный украинский агент дал признательные показания, рассказал, что его забросили на территорию России год назад – в ноябре 2022 года. Убийство высокопоставленного командира, по его словам, планировалось "с целью мести" и для запугивания", – цитирует "РИА Новости" ФСБ.