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ФСБ заявила о задержании украинца, собиравшегося взорвать высокопоставленного командира РФ

ФСБ заявила о задержании украинца, собиравшегося взорвать высокопоставленного командира РФ
Фото: Twitter

Федеральная служба безопасности России утверждает, что задержала гражданина Украины, который вел подготовку убийства высокопоставленного российского офицера в Воронеже, сообщает Украинская правда.

В ФСБ заявили, что в Воронеже задержали "агента спецслужб Украины", готовившего теракт в отношении высокопоставленного военного РФ.

По утверждению российской спецслужбы, для конспирации "украинский агент" использовал "велосипед и одежду одного из сервисов доставки продуктов питания".

Как сообщается, у задержанного изъяли взрывное устройство массой более 1 кг, электродетонаторы, поддельный российский паспорт.

"Задержанный украинский агент дал признательные показания, рассказал, что его забросили на территорию России год назад – в ноябре 2022 года. Убийство высокопоставленного командира, по его словам, планировалось "с целью мести" и для запугивания", – цитирует "РИА Новости" ФСБ.

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