ФСБ заявила о задержании украинца, собиравшегося взорвать высокопоставленного командира РФ

Федеральная служба безопасности России утверждает, что задержала гражданина Украины, который вел подготовку убийства высокопоставленного российского офицера в Воронеже, сообщает Украинская правда.

В ФСБ заявили, что в Воронеже задержали "агента спецслужб Украины", готовившего теракт в отношении высокопоставленного военного РФ.

По утверждению российской спецслужбы, для конспирации "украинский агент" использовал "велосипед и одежду одного из сервисов доставки продуктов питания".

Как сообщается, у задержанного изъяли взрывное устройство массой более 1 кг, электродетонаторы, поддельный российский паспорт.