Глава венгерского правительства Виктор Орбан обрадовался ошеломляющей победе на парламентских выборах в Нидерландах антиевропейской Партии свободы (PVV) Герта Вилдерса, сообщает Европейская правда.

"Ветер перемен уже здесь! Поздравляем Герта Вилдерса с победой на выборах в Нидерландах!" , – отметил Орбан, опубликовав GIF-файл с отрывком музыкального видео песни Scorpions "Ветер перемен".

The winds of change are here! Congratulations to @geertwilderspvv on winning the Dutch elections! pic.twitter.com/yh9LVcuP5J — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) November 22, 2023

На парламентских выборах в Нидерландах почти полный подсчет голосов избирателей подтвердил, что антиевропейская ультраправая "Партия свободы" (PVV) во главе с Гертом Вилдерсом, который не поддерживает дальнейшую передачу оружия Украине, одерживает победу с огромным отрывом от оппонентов.

Вероятно, Вилдерс попытается сформировать правое правительство с действующей партией власти VVD и партией "Новый общественный договор", которые вместе будут иметь большинство в 81 место в 150-местном парламенте.

Переговоры могут быть трудными, поскольку обе партии заявили, что имеют серьезные сомнения относительно сотрудничества с Вилдерсом из-за его откровенной антиисламской позиции. Также у политических сил существенные противоречия в позициях по Украине.

Вилдерс – сторонник политики венгерского премьера Виктора Орбана, он открыто выступает против ЕС, призывая Нидерланды контролировать границы, значительно сократить свои выплаты Союзу и блокировать присоединение любых новых членов.

Он также неоднократно заявлял, что Нидерланды должны прекратить поставлять оружие Украине, говоря, что оружие нужно им для защиты.