Оккупанты заявили о гибели российского пропагандиста в результате обстрела ВСУ

Российские государственные ресурсы заявляют о гибели пропагандиста телеканала "Россия 24" Бориса Максудова во временно оккупированной Запорожской области, сообщает Лига.net.

Еще вчера, 22 ноября, Минобороны страны-террориста РФ заявило о якобы ударе осколочным боеприпасом из дрона по группе "российских журналистов". В атаке на пропагандистов ведомство агрессора обвинило ВСУ, доказательств не привело.

Минобороны оккупантов заявило, якобы Максудов получил осколочные ранения и был оперативно эвакуирован в медучреждение ведомства, а угрозы его жизни нет.

На следующий день российские пропагандисты начали сообщать о смерти Максудова.

В сюжете на российском телевидении заявили, что на группу пропагандистов был сброшен ВОГ – осколочный боеприпас калибра 40 мм для подствольных и ручных гранатометов. Во время войны ВОГи сбрасывают с дронов как украинские защитники, так и российские захватчики.

Российская пропаганда утверждает, что Максудов погиб от полученных ранений: сначала его доставили во временно оккупированный Токмак, но затем решили везти лечить в Джанкой во временно оккупированном Крыму. По дороге в госпиталь он и умер, так и не приходя в сознание, заявляют в РФ.

Пока невозможно проверить эту информацию.