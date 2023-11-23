В Конгрессе США против назначения Рютте генсеком НАТО – Politico

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, которого называют главным претендентом на пост нового генсека НАТО, столкнулся с сопротивлением в Вашингтоне со стороны конгрессменов, которые обвинили Нидерланды в недостаточных расходах на оборону при его правлении. Об этом пишет Politico, сообщает Европейская правда.

По словам двух европейских чиновников и дипломата, который пожелал остаться анонимным, чтобы рассказать о внутренних дискуссиях, Рютте считается сильным фаворитом в гонке по меньшей мере из трех человек.

Один из собеседников сказал, что многолетний нидерландский лидер заручился поддержкой "должностных лиц США и Германии, занимающих высокие должности".

Франция, еще одна страна, которая принимает ключевые решения, также поддерживает Рютте, прежде всего из-за его личных отношений с президентом Эмманюэлем Макроном.

Однако некоторые американские законодатели решительно выступают против Рютте, поскольку Нидерланды постоянно не достигают установленного НАТО целевого показателя расходов на оборону в 2% от ВВП.

Сенатор США Дэн Салливан, старший член комитета Сената по делам вооруженных сил сказал, что Рютте "следует однозначно дисквалифицировать" из-за показателей его страны по распределению бремени НАТО. Он отметил, что в США "глубокое двухпартийное разочарование в США по поводу того, что члены НАТО не выполняют своих обязанностей".

В 2014 году Нидерланды тратили лишь 1,15% своего ВВП на оборону, тогда как цель альянса – тратить 2%. В этом году Гаага потратит 1,7% ВВП и согласилась тратить 2,03% в 2024 году и 2,01% в 2025 году.

Накануне июльского саммита НАТО в Вильнюсе Салливан возглавил двухпартийную группу из 35 сенаторов, которые написали президенту США Джо Байдену письмо, призывая его обеспечить выполнение странами НАТО своих обязательств по расходам на оборону.

А некоторые из Демократической партии Байдена считают, что пришло время женщине стать генсеком НАТО.

"Я давно считаю, что пришло время союзникам назначить первую женщину на должность генерал ьного секретаря НАТО" , – заявила сопредседатель группы наблюдателей по НАТО в Сенате Джин Шагин, демократ из Нью-Гемпшира.