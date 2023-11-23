Дефицит в энергосистеме: Украина привлекала помощь из трех стран

НЭК "Укрэнерго" вечером 22 ноября привлекала аварийную помощь из Словакии, Польши и Румынии. Об этом сообщил глава правления компании Владимир Кудрицкий в эфире телемарафона, сообщает Укринформ.

"Укрэнерго" было вынуждено прибегнуть к такому мероприятию, как аварийная помощь от стран соседей. Мы взяли в течение трех вечерних часов, когда потребление больше всего, аварийную помощь из Словакии, Польши и Румынии. И это помогло нам сегодня сбалансировать нашу энергосистему" , - сказал Кудрицкий.

По его словам, в последующие дни, пока будет сохраняться морозная погода, прогнозируется дефицит в энергосистеме.

"Надеемся, что с ремонтов вернется часть энергоблоков. Также будем использовать аварийную помощь, в случае необходимости, для того, чтобы у украинцев было светло" , - прокомментировал глава "Укрэнерго".

Кудрицкий отметил, что у энергосистемы еще есть резервы для увеличения объемов генерации, однако в последние дни ситуативно вышло в аварийный ремонт несколько энергоблоков. Кудрицкий рассчитывает на их скорый возврат в работу, к тому же, ожидается выход из плановых ремонтов еще части энергоблоков электростанций.